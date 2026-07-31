Северный колорит. Полная программа фестиваля «Норильск зовёт!» 2026

В выходные, 1 и 2 августа 2026 года, в долине реки Ергалах на озере Таборное традиционно пройдет фестиваль летнего туризма «Норильск зовёт!». Это двухдневное событие объединит всех, кто влюблен в суровую северную природу, активный отдых и душевную атмосферу Заполярья.
Полная программа фестиваля «Норильск зовёт!», расписание транспорта до места событий и правила проживания в лагере— в материале krsk.aif.ru.
Программа фестиваля «Норильск зовёт!» на 1 августа.
Официальный старт основных мероприятий запланирован на субботу, 13:00. Гостей ждут сразу несколько тематических зон:
Спортивно-оздоровительный блок. Соревнования и мастер-классы по сап-серфингу (SUP-серфингу), а также занятия по йоге на свежем воздухе.
Гастрономическое направление. Зрелищный кулинарный конкурс и аутентичная походная баня для создания настоящего туристического уюта. Для удобства гостей будет работать оборудованная мангальная зона.
Детская зона. Развлекательная площадка с профессиональными аниматорами. Пока родители отдыхают, дети будут заняты интерактивными играми, творчеством и конкурсами.
Торговая и интерактивная зоны. Продажа сувениров, тематических товаров и изделий местных мастеров, а также площадки, знакомящие с локальным колоритом.
Во сколько выступит «Конец фильма» на фестивале «Норильск зовёт!».
Культурно-развлекательная программа фестиваля стартует вместе с открытием основных площадок 1 августа с 13:00.
На сцене пройдут яркие музыкальные номера, однако главной изюминкой станет выступление специального гостя — легендарной рок-группы «Конец фильма». Хедлайнеры выступят в 18:00.
Напомним, в прошлые годы публику радовали группы «7Б» и «Отпетые мошенники».
Программа фестиваля «Норильск зовёт!» на 2 августа.
Второй день фестиваля будет посвящен расслаблению и творчеству.
09:00 — Утренняя практика хатха-йоги на берегу озера Таборное. Занятие проведет сертифицированный инструктор. Практика подойдет как новичкам, так и опытным йогам (внимание: коврики нужно взять с собой).
11:00 — Мастер-класс от арт-студии «Подвал». Участников научат писать картины маслом и акрилом. Опыт не важен — мастера помогут создать шедевр каждому. Все материалы предоставляются.
Внимание: на некоторые события требуется предварительная регистрация на сайте фестиваля.
Как добраться на фестиваль «Норильск зовет!».
Место проведения: Долина реки Ергалах, озеро Таборное (18 км от Норильска).Заезд на территорию самого лагеря на личном автотранспорте строго запрещен. Дорога до места — технологического назначения с неусовершенствованным покрытием. Рекомендуется использовать автомобили с повышенной проходимостью. Поездка на легковом авто зависит от погоды.
Время в пути: на машине — около 50 минут, на велосипеде — 140 минут, пешком — 240 минут.
Правила парковки: не оставляйте машины на проезжей части, рядом с обрывами или на склонах, не «запирайте» другие авто.
Для гостей предусмотрены заказные автобусы, однако количество мест ограничено. Точка сбора: Молодёжный центр (ул. Советская, 9).
Отправление из Норильска на оз. Таборное:
31 июля (пятница): 21:00.
1 августа (суббота): 08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00.
2 августа (воскресенье): 08:30.
Отправление с оз. Таборное в Норильск:
1 августа (суббота): 12:30, 15:30, 18:30, 21:30.
2 августа (воскресенье): 11:30, 14:30.
Проживание и правила палаточного лагеря.
Гости фестиваля, решившие остаться с ночевкой, размещаются на специально отведенной площадке для кемпинга. Важно помнить о правилах:
Самообеспечение: организаторы не предоставляют палатки, спальные мешки, туристические коврики, дрова и уголь. Условия своего быта участники организуют самостоятельно.
Пожарная безопасность: разведение костров разрешено строго в специально оборудованных местах и только по согласованию с организаторами.
Напомним, 2 августа во всей России празднутеся День ВДВ. Мы подготовили официальные и личные поздравления для десантников. Сохраняйте и отправляйте тем, кому важно в этот день услышать теплые слова.