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Северный колорит. Полная программа фестиваля «Норильск зовёт!» 2026

1−2 августа 2026 года на озере Таборное пройдет фестиваль летнего туризма «Норильск зовёт!».

В выходные, 1 и 2 августа 2026 года, в долине реки Ергалах на озере Таборное традиционно пройдет фестиваль летнего туризма «Норильск зовёт!». Это двухдневное событие объединит всех, кто влюблен в суровую северную природу, активный отдых и душевную атмосферу Заполярья.

Полная программа фестиваля «Норильск зовёт!», расписание транспорта до места событий и правила проживания в лагере— в материале krsk.aif.ru.

Программа фестиваля «Норильск зовёт!» на 1 августа.

Официальный старт основных мероприятий запланирован на субботу, 13:00. Гостей ждут сразу несколько тематических зон:

Спортивно-оздоровительный блок. Соревнования и мастер-классы по сап-серфингу (SUP-серфингу), а также занятия по йоге на свежем воздухе.

Гастрономическое направление. Зрелищный кулинарный конкурс и аутентичная походная баня для создания настоящего туристического уюта. Для удобства гостей будет работать оборудованная мангальная зона.

Детская зона. Развлекательная площадка с профессиональными аниматорами. Пока родители отдыхают, дети будут заняты интерактивными играми, творчеством и конкурсами.

Торговая и интерактивная зоны. Продажа сувениров, тематических товаров и изделий местных мастеров, а также площадки, знакомящие с локальным колоритом.

Во сколько выступит «Конец фильма» на фестивале «Норильск зовёт!».

Культурно-развлекательная программа фестиваля стартует вместе с открытием основных площадок 1 августа с 13:00.

На сцене пройдут яркие музыкальные номера, однако главной изюминкой станет выступление специального гостя — легендарной рок-группы «Конец фильма». Хедлайнеры выступят в 18:00.

Напомним, в прошлые годы публику радовали группы «7Б» и «Отпетые мошенники».

Программа фестиваля «Норильск зовёт!» на 2 августа.

Второй день фестиваля будет посвящен расслаблению и творчеству.

09:00 — Утренняя практика хатха-йоги на берегу озера Таборное. Занятие проведет сертифицированный инструктор. Практика подойдет как новичкам, так и опытным йогам (внимание: коврики нужно взять с собой).

11:00 — Мастер-класс от арт-студии «Подвал». Участников научат писать картины маслом и акрилом. Опыт не важен — мастера помогут создать шедевр каждому. Все материалы предоставляются.

Внимание: на некоторые события требуется предварительная регистрация на сайте фестиваля.

Как добраться на фестиваль «Норильск зовет!».

Место проведения: Долина реки Ергалах, озеро Таборное (18 км от Норильска).Заезд на территорию самого лагеря на личном автотранспорте строго запрещен. Дорога до места — технологического назначения с неусовершенствованным покрытием. Рекомендуется использовать автомобили с повышенной проходимостью. Поездка на легковом авто зависит от погоды.

Время в пути: на машине — около 50 минут, на велосипеде — 140 минут, пешком — 240 минут.

Правила парковки: не оставляйте машины на проезжей части, рядом с обрывами или на склонах, не «запирайте» другие авто.

Для гостей предусмотрены заказные автобусы, однако количество мест ограничено. Точка сбора: Молодёжный центр (ул. Советская, 9).

Отправление из Норильска на оз. Таборное:

31 июля (пятница): 21:00.

1 августа (суббота): 08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00.

2 августа (воскресенье): 08:30.

Отправление с оз. Таборное в Норильск:

1 августа (суббота): 12:30, 15:30, 18:30, 21:30.

2 августа (воскресенье): 11:30, 14:30.

Проживание и правила палаточного лагеря.

Гости фестиваля, решившие остаться с ночевкой, размещаются на специально отведенной площадке для кемпинга. Важно помнить о правилах:

Самообеспечение: организаторы не предоставляют палатки, спальные мешки, туристические коврики, дрова и уголь. Условия своего быта участники организуют самостоятельно.

Пожарная безопасность: разведение костров разрешено строго в специально оборудованных местах и только по согласованию с организаторами.

Напомним, 2 августа во всей России празднутеся День ВДВ. Мы подготовили официальные и личные поздравления для десантников. Сохраняйте и отправляйте тем, кому важно в этот день услышать теплые слова.