Северный колорит. Полная программа фестиваля «Норильск зовёт!» 2026

В выходные, 1 и 2 августа 2026 года, в долине реки Ергалах на озере Таборное традиционно пройдет фестиваль летнего туризма «Норильск зовёт!». Это двухдневное событие объединит всех, кто влюблен в суровую северную природу, активный отдых и душевную атмосферу Заполярья.