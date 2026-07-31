T2 обеспечит связью систему мониторинга автомобилей КАМАЗ

«Эффективный мониторинг транспорта и цифровизация автопарка — ключ к прозрачности и управляемости бизнеса. Наша система не стоит на месте: она постоянно развивается, обогащается новыми функциями и адаптируется под актуальные задачи отрасли. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество с Т2 для внедрения передовых решений и достижения новых операционных высот», — рассказал руководитель службы развития ИЦ «КАМАЗ» Дмитрий Петров.