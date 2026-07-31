T2 обеспечит связью систему мониторинга автомобилей КАМАЗ

Российский оператор мобильной связи T2 начал сотрудничество с разработчиком передовых ИТ-решений «КАМАЗ».
Компания организовала конвейерные поставки SIM-карт для телематического оборудования автомобилей КАМАЗ. Решение позволит передавать данные о работе транспорта в систему онлайн-мониторинга автопарка FLEETLY.
SIM-карты T2 установили в тахографы — устройства, которые фиксируют маршрут, скорость и режим труда водителей. Также их разместили в программно-аппаратные комплексы «Подключенный автомобиль», собирающие данные о техническом состоянии машин. Передача данных через сеть оператора дает ИЦ «КАМАЗ» расширенную аналитику по автопарку, что помогает оптимизировать обслуживание и сокращать ручную работу для сотрудников.
Управлять парком SIM-карт можно через M2M-платформу T2: отслеживать состояние подключений, контролировать расход трафика и удаленно блокировать карты.
«Подключенный транспорт дает бизнесу системность. Компания получает прозрачную картину работы автопарка: где находится техника, как она используется и когда требует внимания. Это значительно облегчает контроль маршрутов и помогает точнее планировать обслуживание», — отметил директор макрорегиона «Москва» Т2 Равиль Хайбуллин.
У оператора уже есть опыт проектов в сегменте подключенного транспорта, включая электромобили и автономные грузовики. Партнерство с КАМАЗом стало первым совместным M2M-кейсом компаний.
«Эффективный мониторинг транспорта и цифровизация автопарка — ключ к прозрачности и управляемости бизнеса. Наша система не стоит на месте: она постоянно развивается, обогащается новыми функциями и адаптируется под актуальные задачи отрасли. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество с Т2 для внедрения передовых решений и достижения новых операционных высот», — рассказал руководитель службы развития ИЦ «КАМАЗ» Дмитрий Петров.
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