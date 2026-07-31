Загрязнение реки в Красноярском крае обошлось золотодобытчику в 6,6 миллионов

В рамках проверки специалисты взяли пробы в четырех точках. Выяснилось, что взвешенных веществ в них в 20 и 28 раз выше фоновых значений, железа — в 25 и 46 раз, меди — в 5 раз. К тому же у компании даже не было разрешительных документов на использование водного объекта.