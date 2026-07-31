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В Красноярском крае 18-летний водитель насмерть сбил женщину

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с пешеходом в Ачинске.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 31 июля в Ачинске на улице Ленина произошла смертельная авария. Как пишут «Горновости» со ссылкой на Госавтоинспекцию Красноярского края, 18-летний водитель «Лады» сбил женщину, которая пересекала дорогу в неположенном месте.

Горожанка, по информации полицейских, была одета в темную одежду без световозвращающих элементов. От удара 48-летняя женщина скончалась на месте до приезда врачей.

Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.