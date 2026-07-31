В Красноярском крае 18-летний водитель насмерть сбил женщину

Ночью 31 июля в Ачинске на улице Ленина произошла смертельная авария. Как пишут «Горновости» со ссылкой на Госавтоинспекцию Красноярского края, 18-летний водитель «Лады» сбил женщину, которая пересекала дорогу в неположенном месте.