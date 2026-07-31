Что можно увидеть в небе в августе 2026 года?

«Скорее всего, Солнце не даст понаблюдать ни Меркурий, ни Юпитер. К моменту восхода Марса над юго-западным горизонтом будет Сатурн. Можно ли назвать это “парадом планет”? Я очень сомневаюсь. Две планеты будут с двух концов неба, ничего необычного не произойдет. Да, на небе будут еще Уран и Нептун, но эти планеты в принципе не наблюдаемы невооруженным глазом. Так как находятся очень далеко, их можно наблюдать в средние телескопы и более. Но в любом случае эти планеты выглядят как маленькие точки. Незнающий человек никогда не отличит эти планеты от любой тусклой звезды, даже глядя в телескоп», — резюмировал Дмитрий Лавров.