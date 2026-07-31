Что можно увидеть в небе в августе 2026 года?

Полное солнечное затмение, парад планет и пик метеорного потока Персеиды — сразу три ярких астрономических события ожидаются 12 августа 2026 года. Насколько зрелищными они будут и какие из них можно увидеть на территории России, vrn.aif.ru рассказал руководитель проекта «Астро_Врн» Дмитрий Лавров.
Затмение.
Полное затмение Солнца будет происходить с 18:34 до 22:58 по московскому времени. Полная фаза продлится две минуты 18 секунд. Солнце и Луна во время затмения будут находиться в созвездии Лев.
К сожалению, на территории России это явление увидеть не получится.
«Солнечное затмение будет недоступно на всей территории России. Наблюдать его можно будет только в западной Европе. Например, в Великобритании, Исландии, Испании, в западной части Франции и, возможно, в Германии», — прокомментировал Дмитрий Лавров.
Как рассказали в Московском планетарии, затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними составляет две недели:
«Затмения Луны происходят в полнолуния, а затмения Солнца происходят в новолуния. Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Земля, то люди наблюдают лунное затмение, а если Луна — то солнечное».
Персеиды.
В ночь с 12 на 13 августа метеорный поток Персеиды достигнет пика, однако увидеть «падающие звезды» можно уже сейчас.
«Активность Персеид уже началась, поэтому уже сейчас их можно наблюдать на территории всей планеты. Она нарастает — каждую ночь на небе проявляется все больше и больше метеоров. Закончится активность персеид в начале сентября. Это очень широкий период», — отметил эксперт.
В пике у Персеид обычно ожидается от 80 до 100 метеоров в час. Для более лучшего наблюдения лучше выезжать из города на восток, потому что радиант потока — условная точка на небе, откуда появляются все метеоры — находится на востоке.
Метеорный поток возникает, когда Земля входит в шлейф из кометного вещества, пояснил Дмитрий Лавров:
«Кометы — это ледяные тела, вращающиеся вокруг Солнца, у них такие же орбиты, как и любых других тел Солнечной системы. Когда Солнце их подогревает, лед плавится и в космическое пространство вырываются газ и пыль. Так комета засоряет свою орбиту этим веществом. В некоторых местах ее орбита пересекается с орбитой Земли. Когда Земля проходит сквозь этот шлейф, в нашей атмосфере сгорают частички кометного вещества. Как правило, это частицы размером с песчинку, 1−3 миллиметра. Если в атмосферу войдет крупный осколок, скажем, размером с кирпич, то все небо озарит огромная яркая вспышка. Метеор будет лететь и гореть несколько секунд. Может быть даже и не сгорит, а долетит до поверхности Земли».
Парад планет.
«“Парад планет” — это мой самый нелюбимый термин, потому что такого явления не существует. Считается, что в это время планеты якобы выстраиваются в одну линию на небе. Однако это невозможно, потому что на небе прямых линий не бывает. Все объекты движутся по небу, как по куполу, по линии восхождения и склонения», — подчеркнул эксперт.
Какие же планеты будут доступны для наблюдения 12 августа? Примерно в 21:30 из-за восточного горизонта поднимется Сатурн. Ближе к часу ночи появится Марс. В предрассветной засветке, около 4:00, из-за горизонта поднимется Меркурий, следом за ним Юпитер, а затем Солнце.
«Скорее всего, Солнце не даст понаблюдать ни Меркурий, ни Юпитер. К моменту восхода Марса над юго-западным горизонтом будет Сатурн. Можно ли назвать это “парадом планет”? Я очень сомневаюсь. Две планеты будут с двух концов неба, ничего необычного не произойдет. Да, на небе будут еще Уран и Нептун, но эти планеты в принципе не наблюдаемы невооруженным глазом. Так как находятся очень далеко, их можно наблюдать в средние телескопы и более. Но в любом случае эти планеты выглядят как маленькие точки. Незнающий человек никогда не отличит эти планеты от любой тусклой звезды, даже глядя в телескоп», — резюмировал Дмитрий Лавров.