В селе Черемуха в Астраханской области благоустроили парк Победы

На территории оборудовали современную игровую площадку с безопасным резиновым покрытием. В центре пространства установили многофункциональную сцену, где можно будет проводить праздники и культурные мероприятия. Еще там появился мемориальный комплекс, увековечивший имена земляков — героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции. Кроме того, в парке внедрена передовая система безопасности, включающая новое освещение по всей территории и камеры видеонаблюдения. Проложены также удобные тротуарные дорожки.