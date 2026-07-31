В селе Черемуха в Астраханской области благоустроили парк Победы

Парк Победы в селе Черемуха в Астраханской области открыли после благоустройства, проведенного по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в информационно-издательском центре Красноярского района.
На территории оборудовали современную игровую площадку с безопасным резиновым покрытием. В центре пространства установили многофункциональную сцену, где можно будет проводить праздники и культурные мероприятия. Еще там появился мемориальный комплекс, увековечивший имена земляков — героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции. Кроме того, в парке внедрена передовая система безопасности, включающая новое освещение по всей территории и камеры видеонаблюдения. Проложены также удобные тротуарные дорожки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.