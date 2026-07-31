Что такое шаффл и как научиться его танцевать в домашних условиях

К нам на занятия часто приходят те, кто пытался учить шаффл по бесплатным видео в интернете. Почти всех приходилось переучивать: у кого-то при правильном выполнении движений начинали болеть колени, кто-то не освоил технику и не мог делать выученные дома элементы быстро. Поэтому я советую приобрести онлайн-курс или записаться на индивидуальное онлайн-занятие, чтобы научиться танцевать шаффл дома.