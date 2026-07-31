Что такое шаффл и как научиться его танцевать в домашних условиях

Шаффл привлекает тех, кто хочет исполнять энергичные, ритмичные танцы под электронную музыку. РБК Life рассказывает, как научиться базовым движениям шаффла в домашних условиях.
Содержание.
Что такое.
Основные движения.
Как научиться.
Частые вопросы.
Главное.
Что такое шаффл.
Шаффл — это танец, в основе которого лежат шаги и скользящие движения ногами. Направление зародилось в 1980—1990-х в австралийском Мельбурне. В подпольных клубах города была популярна электронная музыка. Именно под нее начали танцевать шаффл, или shuffle — в переводе с английского «шарканье», «перетасовка» [1].
Предположительно, мельбурнцы вдохновились популярным в Чикаго и Нью-Йорке стилем хаус и рейв-культурой Великобритании. От хаус-танцоров «шаффлеры» переняли ритмичные шаги, от британских тусовщиков — энергичность и свободные движения корпуса [2].
В 2010-х шаффл стал популярен по всему миру благодаря американскому дуэту в жанре электронной танцевальной музыки LMFAO. В клипе на песню Party Rock Anthem после строчки Everyday I"m shuffling («Каждый день я танцую шаффл») исполнители танцуют с массовкой под энергичный проигрыш. Момент положил начало флешмобу, который подхватили танцоры со всего мира.
Основательница школы танцев «Шаффл.РФ» Кристина Малютина рассказала, что современный шаффл можно разделить на несколько направлений: классический, каттинг шейпс («вырезание фигур») и микс.
Классический шаффл состоит из 3−4 движений и их комбинаций. Его танцуют, перемещаясь. В каттинг шейпс добавляются движения из джаза и хип-хопа, которые исполняют, находясь в одной точке. В шаффл миксе сочетают особенности обоих направлений.
Кристина Малютина.
Основательница школы танцев «Шаффл.РФ».
Движения шаффла.
Базовое движение в любом направлении шаффла — running man, или раннинг мэн («бегущий человек»). В классическом шаффле раннинг мэн комбинируют с движением t-step («шаг в виде буквы Т»). В направлении каттинг шейпс в дополнение к раннинг мэну танцуют чарльстон — элемент, позаимствованный из джазовых танцев. В шаффл миксе объединяют движения.
1. Running man.
Встаньте прямо, левой ногой сделайте шаг вперед, а правую поставьте чуть позади. Поднимите правое колено, одновременно скользя левой ногой назад — она должна встать прямо. Опустите правую ногу вперед и продолжайте скользить левой ногой назад. Повторите движение наоборот: поднимите левую ногу, скользя правой в центр, опустите левую ногу, продолжая скользить правой назад. Продолжайте менять ноги.
Как танцевать движение running man / vk.com / Братья Кожевниковы.
2. T-step.
Встаньте прямо, слегка расставьте ноги. Поднимите правое колено. Опустите правую стопу в сторону и слегка поверните левую ногу носком наружу, пяткой внутрь. Снова поднимите правое колено и поверните левую ногу носком внутрь, пяткой наружу. Продолжайте двигаться, как бы делая шаги вправо и скользя левой стопой по полу. То же самое можно делать влево: поднимите левую ногу, потом опустите — и так несколько раз, параллельно поворачивая правую стопу.
Видео: Как танцевать движение t-step / rutube.ru / Уроки танцев для начинающих.
3. Чарльстон.
Встаньте прямо, пятки вместе, носки врозь. Поднимите правую ногу в сторону, параллельно повернув левую пятку наружу. Поставьте правую ногу влево, носком наружу. Левую ногу поверните пяткой наружу. Ваши ноги должны образовать крест носками внутрь. Повторите движение наоборот: поднимите левую ногу, поверните правую пятку наружу, опустите левую ногу носком наружу и поверните правую ногу пяткой наружу.
Видео: Как танцевать движение чарльстон / rutube.ru / Безумные истории.
Еще в шаффле есть кики («удары»), слайды («скольжения»), повороты. Их сочетают с базовыми движениями продвинутые танцоры. Начинающему в домашних условиях под силу освоить базовые движения и научиться объединять их в простые связки. Если же хотите исполнять полноценные танцы, лучше обратиться к профессиональному тренеру.
Существуют те, кто хочет выучить небольшую связку и танцевать только ее. Тогда лучше начать с базовых движений и постепенно объединять их с другими, более сложными. Но важно помнить, что разучить связку не равно приобрести навык танца.
Александр Иванов.
Тренер и основатель студии I am Shuffle.
Как научиться танцевать шаффл: инструкция для начинающих.
Наденьте удобную одежду и обувь, которая хорошо скользит. Занимайтесь на полу без ковров.
Попробуйте выучить running man — основу шаффла. Когда начнет получаться, приступите к изучению t-step и чарльстона. На первых порах можно не придерживаться одного стиля и практиковаться как можно больше.
Во время тренировок расслабленно и свободно двигайте руками. В шаффле работают ноги, движения корпуса обычно импровизированные.
Попробуйте объединять выученные движения сначала в тишине, потом под музыку. Нельзя сказать точно, сколько времени потребуется, чтобы начать двигаться уверенно. Практикуйтесь столько, сколько нужно именно вам.
В такой танец можно объединить движения шаффла / vk.com / Школа танцев ШАФФЛ.РФ | Москва.
Помните, что во время самостоятельных занятий нельзя научиться танцевать профессионально. Возможно выучить какие-то движения «для себя», но и к этому стоит подходить с осторожностью, чтобы избежать травм.
К нам на занятия часто приходят те, кто пытался учить шаффл по бесплатным видео в интернете. Почти всех приходилось переучивать: у кого-то при правильном выполнении движений начинали болеть колени, кто-то не освоил технику и не мог делать выученные дома элементы быстро. Поэтому я советую приобрести онлайн-курс или записаться на индивидуальное онлайн-занятие, чтобы научиться танцевать шаффл дома.
Кристина Малютина.
Основательница школы танцев «Шаффл.РФ».
Частые вопросы.
Как человеку, который никогда не занимался танцами, научиться шаффлу?
Главный совет — не бойтесь и приходите на групповые или индивидуальные занятия. Попробуйте сходить в одну школу танцев, в другую и найдите «своего» преподавателя, который вам «откликнется». Обязательно возьмите с собой бутылку воды, спортивную форму и дойдите хотя бы до одного занятия, чтобы перестать бояться.
Кристина Малютина.
Основательница школы танцев «Шаффл.РФ».
Какую музыку лучше использовать для тренировок по шаффлу?
Лучше всего танцевать шаффл под музыку, в которой есть прямой бит: техно, транс, хаус. Можно и под более «жесткие» жанры: хардстайл, хардтранс, хардтехно.
Александр Иванов.
Тренер и основатель студии I am Shuffle.
Вот десять электронных треков, под которые можно танцевать шаффл:
LMFAO — Party Rock Anthem ft. Lauren Bennett, GoonRock;
FISHER — Losing It;
Alan Walker — Faded;
Don Diablo — Still Cutting Shapes;
Alexandra Stan — Mr. Saxobeat;
Tiësto — Adagio for Strings;
Martin Garrix — Animals;
Daft Punk — Harder, Better, Faster, Stronger;
Benny Benassi — Satisfaction;
Skrillex — Scary Monsters and Nice Sprites.
Какие ошибки чаще всего допускают новички при обучении шаффлу?
Самая частая ошибка — неправильное выполнение базовых элементов. Это приводит к болям в коленях. Также из-за неправильного выполнения базы танец становится менее эффектным. Чтобы избежать этой ошибки, постарайтесь выбрать хорошего тренера. Обращайте внимание на то, сколько лет он преподает и каких успехов достигли его ученики.
Александр Иванов.
Тренер и основатель студии I am Shuffle.
Как научиться танцевать шаффл: главное.
Шаффл — танец на основе шагов и скользящих движений ногами, он зародился в 1980—1990-х в подпольных клубах Мельбурна под влиянием хаус-стиля и рейв-культуры. Мировую популярность танец приобрел в 2010-х благодаря дуэту в жанре электронной музыки — LMFAO.
Современный шаффл делится на три направления: классический, каттинг шейпс и микс, сочетающий оба стиля.
Базовое движение шаффла — running man, на его основе строятся остальные связки. В классическом шаффле running man комбинируют с t-step, а в каттинг шейпс добавляют чарльстон. Для продвинутых танцоров есть усложнения: кики, слайды и повороты.
Заниматься шаффлом лучше в удобной одежде, скользящей обуви под музыку с прямым битом: техно, транс, хаус, хардстайл, хардтранс, хардтехно.
Новичкам без танцевального опыта эксперты советуют не бояться и попробовать групповые или индивидуальные занятия, чтобы найти «своего» преподавателя.