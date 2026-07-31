В Красноярске пройдет «Добрый автопробег»

В Красноярске 23 августа в 11-й раз пройдет благотворительная акция «Добрый автопробег», которую проводят молодежный центр «Свое дело» и проект «Ассоциация работающей молодежи». Акция пройдет в преддверии 1 сентября в рамках проекта «Помоги пойти учиться». Ее цель заключается в том, чтобы помочь детям из социально незащищенных семей собраться в школу. Старт автопробега запланирован на 10:00 на восточной парковке острова Татышев. Оттуда по городу отправятся четыре колонны машин, каждая из которых посетит по два молодежных центра. Там учеников начальных классов будут ждать школьные наборы, а для детей и родителей подготовят развлекательную программу. Присоединиться к акции могут все желающие. Можно собрать школьный набор и принести его в молодежный центр «Свое дело» по адресу: улица Попова, 12. Пункт принимает помощь ежедневно с 09:00 до 21:00. Еще один вариант — стать участником автопробега: приехать на своей машине, встать в одну из колонн и лично вручить подарки будущим школьникам. В мэрии уточнили, что организациям, трудовым коллективам и автовладельцам, которые хотят присоединиться к пробегу, нужно заполнить регистрационную форму до 13 августа. Напомним, что с начала года 500 многодетных семей в Красноярском крае получили помощь на развитие ЛПХ.