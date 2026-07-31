Т2 и ИЦ «КАМАЗ» запустили совместный M2M-проект для развития подключенного транспорта

«Подключенный транспорт дает бизнесу системность. Компания получает прозрачную картину работы автопарка: где находится техника, как она используется и когда требует внимания. Это, в свою очередь, значительно облегчает контроль регулярных выездов и маршрутов, а также помогает точнее планировать обслуживание и проводить часть работ удаленно. В проекте с ИЦ “КАМАЗ” T2 обеспечивает для этого стабильную передачу данных и необходимые инструменты для централизованного управления M2M-подключениями», — отметил директор макрорегиона «Москва» T2 Равиль Хайбуллин.