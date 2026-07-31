Т2 и ИЦ «КАМАЗ» запустили совместный M2M-проект для развития подключенного транспорта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Российский оператор мобильной связи Т2 начал сотрудничество с ИЦ «КАМАЗ», разработчиком цифровых решений для транспортной отрасли. В рамках партнерства оператор организовал поставки SIM-карт для телематического оборудования автомобилей КАМАЗ. Подключение обеспечит передачу данных о работе транспортных средств в систему онлайн-мониторинга автопарка FLEETLY.
SIM-карты T2 используются в тахографах — устройствах, которые фиксируют маршрут движения, скорость автомобиля, а также режим труда и отдыха водителя. Кроме того, они установлены в программно-аппаратных комплексах «Подключенный автомобиль», которые собирают информацию о техническом состоянии транспортных средств.
Передача данных через сеть оператора позволяет ИЦ «КАМАЗ» получать расширенную аналитику по автопарку, повышать эффективность его эксплуатации, оптимизировать техническое обслуживание и сокращать объем ручных операций для сотрудников.
«Подключенный транспорт дает бизнесу системность. Компания получает прозрачную картину работы автопарка: где находится техника, как она используется и когда требует внимания. Это, в свою очередь, значительно облегчает контроль регулярных выездов и маршрутов, а также помогает точнее планировать обслуживание и проводить часть работ удаленно. В проекте с ИЦ “КАМАЗ” T2 обеспечивает для этого стабильную передачу данных и необходимые инструменты для централизованного управления M2M-подключениями», — отметил директор макрорегиона «Москва» T2 Равиль Хайбуллин.