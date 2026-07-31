Алексей Цуканов возглавил прокуратуру Нижегородской области

Указом Президента России от 27 июля Алексей Цуканов назначен на должность прокурора Нижегородской области. Представление нового руководителя прошло в формате официального мероприятия: с ним познакомились сотрудники региональной прокуратуры, а также городские, районные, межрайонные и специализированные прокуроры. Информацию подтвердила пресс‑служба прокуратуры Нижегородской области.
Церемонию представления провёл заместитель Генерального прокурора РФ Николай Шишкин. В числе участников встречи — заместитель полпреда Президента России в ПФО Игорь Паньшин, губернатор региона Глеб Никитин и председатель областного Законодательного собрания Евгений Люлин.
Выступая на мероприятии, Николай Шишкин подчеркнул богатый практический и управленческий опыт Алексея Цуканова, в том числе на руководящих постах. Он обозначил приоритетные направления работы прокуратуры: защита прав участников СВО и их семей, поддержка социально уязвимых категорий населения (несовершеннолетних, пожилых граждан), надзор за исполнением законодательства в сфере ЖКХ, контроль за реализацией национальных проектов и целевым расходованием бюджетных средств.
В ходе встречи Глеб Никитин обсудил с новым прокурором перспективы взаимодействия надзорного ведомства и органов исполнительной власти, а также способы решения наиболее острых региональных проблем. Глава области выразил уверенность в том, что федеральный управленческий опыт Цуканова послужит надёжной опорой для укрепления законности и правопорядка в регионе.
«Мы высоко ценим взвешенный подход органов прокуратуры к надзору за соблюдением законодательства и уверены, что ваш профессиональный, управленческий опыт руководителя федерального уровня станет прочной основой для дальнейшего укрепления законности и правопорядка на нижегородской земле», — подчеркнул губернатор.
До перехода в Нижегородскую область Алексей Цуканов с 2017 по 2026 год возглавлял прокуратуру Курской области.
Ранее Игоря Шаповалова назначили замначальника ГУ МВД по Нижегородской области.