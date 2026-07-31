Алексей Цуканов возглавил прокуратуру Нижегородской области

Выступая на мероприятии, Николай Шишкин подчеркнул богатый практический и управленческий опыт Алексея Цуканова, в том числе на руководящих постах. Он обозначил приоритетные направления работы прокуратуры: защита прав участников СВО и их семей, поддержка социально уязвимых категорий населения (несовершеннолетних, пожилых граждан), надзор за исполнением законодательства в сфере ЖКХ, контроль за реализацией национальных проектов и целевым расходованием бюджетных средств.