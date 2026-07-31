Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Цуканов возглавил прокуратуру Нижегородской области

До перехода в Нижегородскую область Алексей Цуканов с 2017 по 2026 год возглавлял прокуратуру Курской области.

Указом Президента России от 27 июля Алексей Цуканов назначен на должность прокурора Нижегородской области. Представление нового руководителя прошло в формате официального мероприятия: с ним познакомились сотрудники региональной прокуратуры, а также городские, районные, межрайонные и специализированные прокуроры. Информацию подтвердила пресс‑служба прокуратуры Нижегородской области.

Церемонию представления провёл заместитель Генерального прокурора РФ Николай Шишкин. В числе участников встречи — заместитель полпреда Президента России в ПФО Игорь Паньшин, губернатор региона Глеб Никитин и председатель областного Законодательного собрания Евгений Люлин.

Выступая на мероприятии, Николай Шишкин подчеркнул богатый практический и управленческий опыт Алексея Цуканова, в том числе на руководящих постах. Он обозначил приоритетные направления работы прокуратуры: защита прав участников СВО и их семей, поддержка социально уязвимых категорий населения (несовершеннолетних, пожилых граждан), надзор за исполнением законодательства в сфере ЖКХ, контроль за реализацией национальных проектов и целевым расходованием бюджетных средств.

В ходе встречи Глеб Никитин обсудил с новым прокурором перспективы взаимодействия надзорного ведомства и органов исполнительной власти, а также способы решения наиболее острых региональных проблем. Глава области выразил уверенность в том, что федеральный управленческий опыт Цуканова послужит надёжной опорой для укрепления законности и правопорядка в регионе.

«Мы высоко ценим взвешенный подход органов прокуратуры к надзору за соблюдением законодательства и уверены, что ваш профессиональный, управленческий опыт руководителя федерального уровня станет прочной основой для дальнейшего укрепления законности и правопорядка на нижегородской земле», — подчеркнул губернатор.

До перехода в Нижегородскую область Алексей Цуканов с 2017 по 2026 год возглавлял прокуратуру Курской области.

Ранее Игоря Шаповалова назначили замначальника ГУ МВД по Нижегородской области.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше