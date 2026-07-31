Четверых организаторов нелегальной миграции задержали в Кстовском районе

Следствием установлено, что 48-летний и 37-летний иностранные граждане и их 42-летняя пособница принимали на работу иностранных граждан, направляя в миграционные органы поддельные документы. В них преступники указывали мигрантов как высококвалифицированных специалистов с выплатой зарплаты в размере 250 тысяч рублей.