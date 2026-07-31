Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четверых организаторов нелегальной миграции задержали в Кстовском районе

Они незаконно трудоустраивали мигрантов, указывая их как высококвалифицированных специалистов с зарплатой 250 тысяч рублей.

В Кстовском районе задержали четверых подозреваемых в незаконном трудоустройстве мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Следствием установлено, что 48-летний и 37-летний иностранные граждане и их 42-летняя пособница принимали на работу иностранных граждан, направляя в миграционные органы поддельные документы. В них преступники указывали мигрантов как высококвалифицированных специалистов с выплатой зарплаты в размере 250 тысяч рублей.

Так, иностранцы получали многократную визу для проживания в стране и разрешения на работу. Однако злоумышленники не планировали устанавливать с ними трудовые отношения, забирая больше половины заработной платы себе.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Троим иностранным гражданам, в числе которых руководитель и учредитель юрлица, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Их 42-летняя сообщница находится под подпиской о невыезде.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщали, что канал незаконной миграции предотвратили в Нижегородской области.