Четверых организаторов нелегальной миграции задержали в Кстовском районе

В Кстовском районе задержали четверых подозреваемых в незаконном трудоустройстве мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
Следствием установлено, что 48-летний и 37-летний иностранные граждане и их 42-летняя пособница принимали на работу иностранных граждан, направляя в миграционные органы поддельные документы. В них преступники указывали мигрантов как высококвалифицированных специалистов с выплатой зарплаты в размере 250 тысяч рублей.
Так, иностранцы получали многократную визу для проживания в стране и разрешения на работу. Однако злоумышленники не планировали устанавливать с ними трудовые отношения, забирая больше половины заработной платы себе.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Троим иностранным гражданам, в числе которых руководитель и учредитель юрлица, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Их 42-летняя сообщница находится под подпиской о невыезде.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщали, что канал незаконной миграции предотвратили в Нижегородской области.