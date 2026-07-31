Строительство метро на улице Родионова продолжится в ближайшее время

Работы по возведению новой станции метро «Сенная» на улице Родионова в Нижнем Новгороде возобновят в ближайшее время. Об этом сообщили в городской мэрии в ответ на комментарий в соцсети.
Нижегородец поинтересовался, почему работы над разворотным тупиком на улице Родионова прекратились на несколько недель и когда рабочие снова приступят к строительству.
В ответ представители нижегородской мэрии сослались на генподрядчика ГК «Моспроект-3» и заявили, что компании, выполняющие отдельные субподрядные работы на участке, уже получили аванс по договору.
«В настоящее время работы субподрядчиком не завершены. Работы на данной стройплощадке будут возобновлены в ближайшее время. Вопросы выплаты зарплаты работникам находятся в компетенции руководства субподрядной организации», — подчеркнули в администрации.
Напомним, что в июне строители разворотного тоннеля метро на будущей станции «Сенная» пожаловались на задержку зарплаты.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что нижегородские метростроевцы начали проходку последнего тоннеля.