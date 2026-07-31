Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участник террористической «Артподготовки» задержан в Нижегородской области

Он вступил в запрещенную организацию в 2023 году.

Источник: Живем в Нижнем

50-летнего участника террористической организации задержали в Нижегородской области. Обвинение предъявлено жителю московского региона, сообщили в пресс-службе федерального Следкома.

Следствие полагает, что обвиняемый вступил в «Артподготовку», запрещенную на территории РФ, в 2023 году. Он собирал данные о стратегически важных объектах в семи российских субъектах и передавал их украинским спецслужбам. Известно, что сведения он получал благодаря своей работе: злоумышленник был сотрудником логистической транспортной компании.

Суд отправил фигуранта под стражу. На допросе мужчина сознался в содеянном. Он также рассказал, что его информацию получал лидер террористического объединения Вячеслав Мальцев (признан иноагентом в России), который сотрудничал со спецслужбами Франции и Украины. Сейчас Мальцев объявлен в международный розыск.

Продолжается проведение необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Ранее мы писали, что нижегородец проведет почти 10 лет в колонии за перевод 19 000 рублей террористам.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше