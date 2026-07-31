Участник террористической «Артподготовки» задержан в Нижегородской области

50-летнего участника террористической организации задержали в Нижегородской области. Обвинение предъявлено жителю московского региона, сообщили в пресс-службе федерального Следкома.
Следствие полагает, что обвиняемый вступил в «Артподготовку», запрещенную на территории РФ, в 2023 году. Он собирал данные о стратегически важных объектах в семи российских субъектах и передавал их украинским спецслужбам. Известно, что сведения он получал благодаря своей работе: злоумышленник был сотрудником логистической транспортной компании.
Суд отправил фигуранта под стражу. На допросе мужчина сознался в содеянном. Он также рассказал, что его информацию получал лидер террористического объединения Вячеслав Мальцев (признан иноагентом в России), который сотрудничал со спецслужбами Франции и Украины. Сейчас Мальцев объявлен в международный розыск.
Продолжается проведение необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Ранее мы писали, что нижегородец проведет почти 10 лет в колонии за перевод 19 000 рублей террористам.