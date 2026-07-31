Участник террористической «Артподготовки» задержан в Нижегородской области

Следствие полагает, что обвиняемый вступил в «Артподготовку», запрещенную на территории РФ, в 2023 году. Он собирал данные о стратегически важных объектах в семи российских субъектах и передавал их украинским спецслужбам. Известно, что сведения он получал благодаря своей работе: злоумышленник был сотрудником логистической транспортной компании.