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Стадион имени Ленина в Хабаровске обновят под стандарты Премьер-Лиги в 2026 году

Этап реконструкции завершили к первому домашнему матчу «СКА-Хабаровск».

Источник: Хабаровский край сегодня

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» провел на главном поле стадиона имени Ленина открытую тренировку для СМИ Хабаровского края. К первому домашнему матчу армейцев в сезоне 2026/27 на площадке завершили очередной этап реконструкции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Мы сейчас стоим в свете софитов, и вы можете видеть новые лампы, мощность которых увеличили более чем в два раза. Сейчас освещение соответствует стандартам лучших стадионов России. Также мы наконец ушли от старомодных щитов с рекламой и установили по периметру поля новые мультимедийные LED-панели, — рассказал исполнительный директор ФК «СКА-Хабаровск» Олег Дрегнин.

Помимо этого, на стадионе модернизировали систему безопасности и видеонаблюдения. В скором времени здесь обновят турникеты с металлодетекторами. Также продолжается строительство двух контрольно-пропускных пунктов на восточной трибуне. Их открытие намечено на конец лета. Однако это не все изменения, которые затронут «восточку». В октябре запланирован ввод новых зон питания и интерактивной зоны для болельщиков.

— КПП, освещение, LED-панели, новая система безопасности — все это соответствует требованиям Российской Премьер-Лиги. В 2026-м мы предполагаем завершить масштабную модернизацию. Последним из глобальных вопросов останется внедрение системы идентификации болельщиков, — добавил Олег Дрегнин.

Отмечается, что в этом году Fan ID внедрить не успеют, однако на команде в случае ее перехода в Премьер-Лигу это не скажется.

— Держим руку на пульсе. Если мы будем понимать, что к зимней паузе в чемпионате России «СКА-Хабаровск» имеет все шансы попасть в Премьер-Лигу, то, безусловно, сделаем так, чтобы команда не пострадала из-за инфраструктурных ограничений.

Мы верим в команду, верим в тренерский штаб, который сегодня работает в «СКА-Хабаровск». Мне кажется, нет смысла работать в футбольном клубе и модернизировать стадион, если не верить в то, что команда будет стремиться к самым высоким достижениям, которые перед ней могут быть поставлены, — заключил исполнительный директор «СКА-Хабаровск».

Напомним, что 2 августа армейцы сыграют с «Уралом». Несмотря на три поражения подряд в начале сезона 2026/27, «СКА-Хабаровск» настроен серьезно.

— Результат объективно отрицательный, но в прошедших играх было много положительных моментов и моментов, когда мы могли не проигрывать. Считаю, что игры очень тяжелые, потому что соперники опытные и ставят серьезные задачи. Пока все идет не совсем гладко. Но мы продолжаем работать, ребята тренируются с хорошим настроением, потому что они видят результаты.

К следующему матчу подходим с великолепным настроением. У нас хорошая команда, а хорошие команды не заглядывают в будущее и не оглядываются назад. Поэтому только думаем о предстоящей игре, она на данный момент для нас самая важная, — объяснил главный тренер «СКА-Хабаровск» Михаил Семенов.