Стадион имени Ленина в Хабаровске обновят под стандарты Премьер-Лиги в 2026 году

Мы верим в команду, верим в тренерский штаб, который сегодня работает в «СКА-Хабаровск». Мне кажется, нет смысла работать в футбольном клубе и модернизировать стадион, если не верить в то, что команда будет стремиться к самым высоким достижениям, которые перед ней могут быть поставлены, — заключил исполнительный директор «СКА-Хабаровск».