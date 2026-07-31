Пенсии вырастут у 118 тысяч работающих волгоградцев с 1 августа

Никуда ходить не нужно — все начислят автоматически. Через банки пенсии перечислят 4, 11 и 21 августа. Размер прибавки у каждого свой — он зависит от зарплаты. Максимально учтут три пенсионных коэффициента. Узнать свои коэффициенты можно в личном кабинете на портале госуслуг.