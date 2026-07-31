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Калининградские спортсмены завоевали 17 наград в Выборге

В Выборге прошёл межрегиональный «Кубок Защитники Отечества». Об этом сообщили в Министерстве спорта Калининградской области.

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В Выборге прошёл межрегиональный «Кубок Защитники Отечества». Об этом сообщили в Министерстве спорта Калининградской области.

В соревнованиях приняли участие свыше 120 делегатов из субъектов Северо-Западного федерального округа. Команда Калининградской области под руководством капитана Алексея Чистякова —завоевала 17 наград, из которых 14 золотых. Соревнования прошли по восьми дисциплинам: пауэрлифтинг, волейбол сидя, пулевая стрельба, спортивное метание ножа, стрельба из лука, шоудаун, кибатлетика и настольный теннис.

Для участников также организовали образовательную программу с выступлением олимпийской чемпионки Светланы Журовой, Паралимпийский урок, концерт и гонки на ялах.