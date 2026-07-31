Калининградские спортсмены завоевали 17 наград в Выборге

В соревнованиях приняли участие свыше 120 делегатов из субъектов Северо-Западного федерального округа. Команда Калининградской области под руководством капитана Алексея Чистякова —завоевала 17 наград, из которых 14 золотых. Соревнования прошли по восьми дисциплинам: пауэрлифтинг, волейбол сидя, пулевая стрельба, спортивное метание ножа, стрельба из лука, шоудаун, кибатлетика и настольный теннис.