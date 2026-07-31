Минтруда сказало, кому из белорусов будет проще найти работу через пару лет

В Министерстве труда и социальной защиты сказали, кому из белорусов будет проще найти работу через пару лет, пишет БелТА.
По словам начальника управления организации работы государственной службы занятости населения и альтернативной службы Минтруда Сергея Кацко, в ближайшие пять лет в Беларуси на рынке труда будут востребованы три основных направления.
Так, будут востребованы квалифицированные рабочие: слесари, строители, станочники, а также инженерные работники с дополнительными цифровыми компетенциями. И третьим наиболее востребованным направлением станет замещение поколений в бюджетной сфере, в основном, в здравоохранении и образовании.
— Старение населения увеличивает спрос на социальные услуги, поэтому данная сфера будет активно развиваться, — подытожил чиновник.
Еще Минтруда сказало, как белорусам получить от государства от 5834 до 10607.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в район, где обещают много работы, и спросил, что сделали за ночь.
Накануне глава государства прилетел в Брест и сказал, что будет с белорусами, которые не хотят работать. А еще лидер страны заявил, что решение отправлять недобросовестных работников в армию — не издевательство над людьми.