Беспилотники атаковали склад Wildberries в Волгограде, на объекте произошел пожар

Накануне, 30 июля, беспилотники атаковали логистические объекты Wildberries в Пензе и Сарапуле. В Пензе после объявления воздушной тревоги со склада эвакуировали сотрудников, в результате атаки пострадал один человек. В Сарапуле персонал также был заблаговременно эвакуирован, пострадавших не было.