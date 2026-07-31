Беспилотники атаковали склад Wildberries в Волгограде, на объекте произошел пожар

На логистическом объекте Wildberries в Волгограде в ночь на 31 июля произошло возгорание после атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).
«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет», — сообщили в компании.
В РВБ отметили, что логистические цепочки уже перестроены. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются через другие объекты компании.
Также в компании заявили, что складской комплекс Wildberries в Зеленодольске (Татарстан) продолжает работать в штатном режиме. Как передает ТАСС, ранее в нескольких городах республики объявляли опасность атаки беспилотников, однако впоследствии режим опасности был снят.
Накануне, 30 июля, беспилотники атаковали логистические объекты Wildberries в Пензе и Сарапуле. В Пензе после объявления воздушной тревоги со склада эвакуировали сотрудников, в результате атаки пострадал один человек. В Сарапуле персонал также был заблаговременно эвакуирован, пострадавших не было.
Днём 29 июля был локализован пожар в логистическом комплексе компании в Рязани. Большую часть товаров, по сообщению пресс-службы, удалось сохранить.
24 июля после атаки беспилотников произошел пожар на складе Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области. Также компания временно приостановила работу двух логистических комплексов в Санкт-Петербурге.
22 июля сообщалось об атаке беспилотников на логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Тогда компания сообщала о пострадавших, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. 18 июля ВСУ атаковали логистический центр Wildberries под Тамбовом. Тогда же был атакован логистический склад в Электростали Московской области.