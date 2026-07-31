В Орловской области за полгода собрали почти 7 млн туристического налога

В частности, объем поступлений от туристического сбора в казну Орла превысил 5,7 млн, Мценска — 641,5 тыс., Ливен — 405,2 тыс. руб. Наряду с городами налог администрируется также на территориях Хотимль-Кузменковского и Ильинского сельских поселений Хотынецкого района. Сумма перечисленных средств в их бюджеты составила 25,6 тыс. и 53,6 тыс. руб. соответственно.