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Современные методы лечения катаракты внедряют в Хабаровском крае

Так, в хабаровском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» появился новый лазер, с помощью которого можно проводить операции по лечению глаз безопасно и комфортно для пациентов. Аппарат выполняет самые тонкие и важные этапы операции: разделяет помутневший хрусталик на мелкие фрагменты, создает ровное отверстие в оболочке хрусталика и обеспечивает доступ для хирургических инструментов. Причем, лазер делает все это.

Так, в хабаровском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» появился новый лазер, с помощью которого можно проводить операции по лечению глаз безопасно и комфортно для пациентов. Аппарат выполняет самые тонкие и важные этапы операции: разделяет помутневший хрусталик на мелкие фрагменты, создает ровное отверстие в оболочке хрусталика и обеспечивает доступ для хирургических инструментов. Причем, лазер делает все это с очень высокой точностью — до микрона. Раньше такие манипуляции врачи выполняли вручную, но теперь за них это делает современная техника, которая сама рассчитывает все параметры и выполняет разрезы нужной формы и глубины. Кроме того, применение такой техники позволяет снижать послеоперационные риски за счет автоматизации важнейших этапов операции. Более того, теперь врачам больше не нужно накладывать швы, что снижает риск осложнений и ускоряет реабилитацию.