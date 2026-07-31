Белорус пойдет под суд, потратив на отдых на Зыбицкой в Минске почти 2000

Так, фигурантом уголовного дела стал 19-летний ранее не судимый минчанин. Молодой человек отдыхал с друзьями на улице Зыбицкой и по дороге к фуд-траку увидел на земле банковскую карту. Находку он забрал себе и весь вечер за чужой счет покупал еду и алкоголь себе и друзьям. В сумме фигурант совершил более 40 транзакций и потратил 1961 рубль.