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Белорус пойдет под суд, потратив на отдых на Зыбицкой в Минске почти 2000

Минчанин заплатил за отдых на Зыбицкой почти 2000 рублей, а теперь может сесть.

Источник: Комсомольская правда

В Минске будут судить горожанина, который отдохнул на Зыбицкой почти на 2000 рублей. Подробности в прокуратуре Центрального района рассказали агентству «Минск-Новости».

Так, фигурантом уголовного дела стал 19-летний ранее не судимый минчанин. Молодой человек отдыхал с друзьями на улице Зыбицкой и по дороге к фуд-траку увидел на земле банковскую карту. Находку он забрал себе и весь вечер за чужой счет покупал еду и алкоголь себе и друзьям. В сумме фигурант совершил более 40 транзакций и потратил 1961 рубль.

Владелец карты, оказавшийся иностранцем, заметил списания и обратился в милицию. Мужчина рассказал, что потерял карту на улице Зыбицкой, когда гулял с девушкой.

Минчанина будут судить за хищение имущества путем модификации компьютерной информации (ч.1 ст. 212 Уголовного кодекса Беларуси). Свою вину он полностью признал и раскаялся, но причиненный потерпевшему ущерб не возместил.

До суда он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Еще белоруска заявила в милицию на соседа, который обещал ей помочь. А другая белоруска заявила в милицию на парня, который обещал целовать ее ноги.