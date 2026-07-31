В Красноярске оштрафовали водителя BMW, выехавшего на встречку (видео)

В Красноярске инспекторы ДПС привлекли к ответственности 43-летнюю автолюбительницу, которая выехала на встречную полосу. Об этом сообщили в красноярском полку ДПС.
Нарушение выявили во время мониторинга соцсетей. На опубликованном видео водитель BMW частично выехала за пределы двух полос движения и создала опасную ситуацию на дороге. Момент попал на регистратор встречного автомобиля. Инспекторы установили личность нарушительницы. Выяснилось, что за последний год женщину более 10 раз штрафовали за превышение скорости.
В отношении автолюбительницы составили протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Ей грозит штраф 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок до полугода.