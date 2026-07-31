Красноярке грозит до трех лет тюрьмы за дропперство

«Полицейские выяснили, что переводы осуществил несовершеннолетний, проживающий в Пензенской области. В интернете он увидел рекламу о розыгрыше призов и перешел по ссылке. После этого ему сообщили, что он выиграл 300 тыс. рублей, но для их получения необходимо оплатить налоги и госпошлины. На карте подростка были деньги, подаренные ему родственниками, которые он перевел обвиняемой на карту, а она мошенникам. Когда на счету ничего не осталось, ребенок рассказал об этом родителям», — рассказали в ГУ МВД России по региону.