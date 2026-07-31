Красноярке грозит до трех лет тюрьмы за дропперство

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летней местной жительницы, которую обвиняют в неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, девушка согласилась на подработку, связанную с переводом чужих денег, и стала посредником в мошеннической схеме.
В марте красноярка увидела в интернете предложение о работе с ежедневным заработком. По условиям ей на банковскую карту должны были поступать деньги, которые за небольшой процент требовалось переводить на указанные реквизиты.
В течение четырех дней на счет девушки поступило несколько переводов на общую сумму более 80 тыс. рублей. Полученные средства она отправила дальше, оставив себе в качестве вознаграждения чуть больше 2 тыс. рублей.
«Полицейские выяснили, что переводы осуществил несовершеннолетний, проживающий в Пензенской области. В интернете он увидел рекламу о розыгрыше призов и перешел по ссылке. После этого ему сообщили, что он выиграл 300 тыс. рублей, но для их получения необходимо оплатить налоги и госпошлины. На карте подростка были деньги, подаренные ему родственниками, которые он перевел обвиняемой на карту, а она мошенникам. Когда на счету ничего не осталось, ребенок рассказал об этом родителям», — рассказали в ГУ МВД России по региону.
В настоящее время красноярка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела по ч. 4 ст. 187 УК РФ переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
Девушке грозит до трех лет лишения свободы.
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