Строительство метро на Родионова возобновят в ближайшее время в Нижнем

Власти подтвердили, что стройка будет продолжена в скором времени. При этом в администрации уточнили, что вопросы выплаты зарплаты сотрудникам субподрядчика находятся в зоне ответственности его руководства. Работники, в свою очередь, могут обратиться за защитой своих трудовых прав в Государственную инспекцию труда по Нижегородской области.