Строительство метро на Родионова возобновят в ближайшее время в Нижнем

В городской администрации заверили, что работы по обустройству тупиков метро на улице Родионова возобновят в ближайшее время. Такая информация появилась в соцсетях — чиновники ответили на обращение местного жителя, который обратил внимание на отсутствие строительной активности на площадке в течение нескольких недель.
Представители мэрии пояснили ситуацию, сославшись на данные генподрядчика — ГК «Моспроект‑3». По их словам, непосредственно на участке работает субподрядная организация. Ей полностью перечислили аванс, но обязательства по договору до сих пор не исполнены, из‑за чего этап работ на этой площадке остаётся незавершённым.
Власти подтвердили, что стройка будет продолжена в скором времени. При этом в администрации уточнили, что вопросы выплаты зарплаты сотрудникам субподрядчика находятся в зоне ответственности его руководства. Работники, в свою очередь, могут обратиться за защитой своих трудовых прав в Государственную инспекцию труда по Нижегородской области.
Ранее второй тоннелепроходческий щит запустили в Нижнем Новгороде.