О чём говорит просьба ребёнка дать ваш смартфон на пару минут?

Киберполиция назвала три вопроса от детей, после которых родителям стоит насторожиться.
Старайтесь не только следить за смартфоном ребёнка, но и не давайте ему в руки свой, советуют эксперты канала «Вестник Киберполиции России».
Если ребёнок вдруг просит ваш смартфон «на пару минут» или интересуется, сколько денег у вас на картах и где они лежат, уточняет, если у вас счета в банке, то возможно, что он попал под влияние мошенников, объясняют эксперты.
Детские аккаунты несложно найти в игровых сообществах, соцсетях и мессенджерах. Незнакомцы входят в доверие к ребёнку и обещают подарок: игровую валюту, бонус или денежный приз. И просят в ответ оказать услугу: взять мамин телефон, открыть банковское приложение, назвать код из СМС или перевести деньги.
«С подростком связались прямо в игровом чате: написали, что он выиграл денежный приз, и пообещали перевести сумму на родительскую карту, — приводят пример из реальной жизни эксперты. — Пока взрослые спали, ребёнок зашёл в их банковские приложения и по инструкции мошенников перечислил им все деньги».
Специалисты рекомендуют не оставлять на виду у ребёнка телефон и открытые банковские приложения. Также важно объяснить детям, что незнакомцы в интернете — не друзья, и им нельзя доверять и действовать по их указке.
«Если ребёнок начал скрывать от вас экран своего телефона или тайком переписывается с кем-то по ночам, поговорите с ним, — рекомендуют киберполицейские. — Регулярно обсуждайте с детьми уловки мошенников и расскажите, как действовать в таких ситуациях».