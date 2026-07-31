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О чём говорит просьба ребёнка дать ваш смартфон на пару минут?

Киберполиция назвала три вопроса от детей, после которых родителям стоит насторожиться.

Киберполиция назвала три вопроса от детей, после которых родителям стоит насторожиться.

Старайтесь не только следить за смартфоном ребёнка, но и не давайте ему в руки свой, советуют эксперты канала «Вестник Киберполиции России».

Если ребёнок вдруг просит ваш смартфон «на пару минут» или интересуется, сколько денег у вас на картах и где они лежат, уточняет, если у вас счета в банке, то возможно, что он попал под влияние мошенников, объясняют эксперты.

Детские аккаунты несложно найти в игровых сообществах, соцсетях и мессенджерах. Незнакомцы входят в доверие к ребёнку и обещают подарок: игровую валюту, бонус или денежный приз. И просят в ответ оказать услугу: взять мамин телефон, открыть банковское приложение, назвать код из СМС или перевести деньги.

«С подростком связались прямо в игровом чате: написали, что он выиграл денежный приз, и пообещали перевести сумму на родительскую карту, — приводят пример из реальной жизни эксперты. — Пока взрослые спали, ребёнок зашёл в их банковские приложения и по инструкции мошенников перечислил им все деньги».

Специалисты рекомендуют не оставлять на виду у ребёнка телефон и открытые банковские приложения. Также важно объяснить детям, что незнакомцы в интернете — не друзья, и им нельзя доверять и действовать по их указке.

«Если ребёнок начал скрывать от вас экран своего телефона или тайком переписывается с кем-то по ночам, поговорите с ним, — рекомендуют киберполицейские. — Регулярно обсуждайте с детьми уловки мошенников и расскажите, как действовать в таких ситуациях».