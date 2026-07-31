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Семь светофоров не работают сегодня в Нижнем Новгороде

Водителей и пешеходов просят быть внимательными.

Источник: Время

Семь светофоров не работают в Нижнем Новгороде сегодня, 31 июля. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Речь идет о светофорных объектах на Московском шоссе (остановки «Агрокомбинат», «Станция техобслуживания», «Сады Балтика» — все они отключены до 17:00), а также на пересечении улиц Бекетова и Саврасова (отключение питания с 12:00 до 15:00).

Что касается светофоров на улице Космической (в районе дома № 40), на пересечении улиц Родионова и Деловой, а также на улице Родионова (остановка «Медвежья долина»), то они неисправны.

Водителей просят быть внимательными при движении на данных участках и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.

Напомним, что с 1 августа на улице Маршала Воронова в Нижнем Новгороде ограничат движение.