Семь светофоров не работают сегодня в Нижнем Новгороде

Семь светофоров не работают в Нижнем Новгороде сегодня, 31 июля. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Речь идет о светофорных объектах на Московском шоссе (остановки «Агрокомбинат», «Станция техобслуживания», «Сады Балтика» — все они отключены до 17:00), а также на пересечении улиц Бекетова и Саврасова (отключение питания с 12:00 до 15:00).
Что касается светофоров на улице Космической (в районе дома № 40), на пересечении улиц Родионова и Деловой, а также на улице Родионова (остановка «Медвежья долина»), то они неисправны.
Водителей просят быть внимательными при движении на данных участках и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.
Напомним, что с 1 августа на улице Маршала Воронова в Нижнем Новгороде ограничат движение.