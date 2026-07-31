Семь светофоров не работают сегодня в Нижнем Новгороде

Речь идет о светофорных объектах на Московском шоссе (остановки «Агрокомбинат», «Станция техобслуживания», «Сады Балтика» — все они отключены до 17:00), а также на пересечении улиц Бекетова и Саврасова (отключение питания с 12:00 до 15:00).