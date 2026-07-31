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В Уфимском районе Башкирии откроют детский культурно-просветительский центр

Учреждение создадут на базе библиотеки № 7 в деревне Николаевке.

Детский культурно-просветительский центр откроют на базе библиотеки № 7 в деревне Николаевке в Республике Башкортостан при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Уфимского района.

Для пространства уже закупили мебель, оборудование и 732 экземпляра новой литературы. Посетители центра смогут проявить себя в творческих проектах, совместно создавать арт-объекты, получать знания в процессе игрового взаимодействия.

«Центр станет точкой притяжения не только для юных жителей Николаевки, но и ребят из ближайших сел», — отметила заместитель главы администрации Уфимского района Люцина Ризванова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.