Башкультнаследие обнародовало отзывы к акту о замене памятника Салавату Юлаеву

По мнению представителя АНО «Проектный центр Башкирского республиканского отделения ВООПИК», в акте не прослеживается причинно-следственной связи между состоянием и перспективами разрушения памятника. Кроме того, считают несогласные с выводами экспертизы, бронзовая версия памятника будет противоречить предмету его охраны. Наконец, в отзыве заявляют о ссылках экспертов на несуществующие нормативно-правовые акты и об отсутствии фотофиксации и визуального документирования сооружения.