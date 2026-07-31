Бои викингов, огненное сражение, Spiritual Seasons: «Большой Кауп» отметит 20-летие

Первый фестиваль, собравший исторических реконструкторов, воссоздающих времена викингов, прошел в 2006 году на месте древнего поселения. Затем он проводился в Зеленоградске и Пионерском. В 2015 году «Кауп» обосновался в районе пос. Романово. Поселение построено энтузиастами на основе свидетельств из исторических источников и действует в течение всего года как музей под открытым небом.