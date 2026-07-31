Бои викингов, огненное сражение, Spiritual Seasons: «Большой Кауп» отметит 20-летие

В поселении викингов в пос. Романово 8 и 9 августа состоится традиционный фестиваль исторической реконструкции «Большой Кауп», в 2026 году он пройдет в 20-й раз, сообщают организаторы.
В фестивале ожидается участие реконструкторов из Калининградской области и других городов России, пройдут традиционные боевые состязания викингов. 8 и 9 августа на территории поселения будут работать интерактивные площадки и мастер-классы от ремесленников. 9 августа днём состоится шествие викингов на ристалище, бои, штурм крепости, конное представление, огненные мастер-классы, концерт фолк-группы «Дамбрава». В 20.00 организаторы обещают ночное огненное сражение и реконструкцию сожжения Каупа. В 21.30 должен начаться концерт известной фолк-группы «Spiritual Seasons», которая исполняет скандинавскую, кельтскую и средневековую музыку. После концерта гостям обещают огненное представление.
Шествие викингов и бои обещают также во второй день фестиваля.
Отметим, что «Кауп» назван по имени торгово-ремесленного центра, существовавшего в IX-X веках на севере Самбии. Предположительно, поселение было основано около 800 года н. э. и в эпоху викингов являлось частью Янтарного пути от Балтийского к Средиземному морю.
Первый фестиваль, собравший исторических реконструкторов, воссоздающих времена викингов, прошел в 2006 году на месте древнего поселения. Затем он проводился в Зеленоградске и Пионерском. В 2015 году «Кауп» обосновался в районе пос. Романово. Поселение построено энтузиастами на основе свидетельств из исторических источников и действует в течение всего года как музей под открытым небом.