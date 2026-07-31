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В Батайске обломки БПЛА повредили несколько автомобилей

В Батайске после падения обломков БПЛА повреждены машины.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске в ходе отражения утренней атаки БПЛА зафиксировано падение обломков. По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет, объекты инфраструктуры и жилые дома не повреждены. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин.

Однако, незначительные повреждения получили несколько автомобилей. Сейчас на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Глава города Батайска Валентин Кукин призвал жителей сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и соблюдать меры предосторожности. При обнаружении обломков или подозрительных предметов не приближаться к ним и немедленно сообщать по телефону 112.

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