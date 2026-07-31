В Санкт-Петербурге отремонтировали Меншиковский проспект

На проезжей части протяженностью более 1 км обновили люки колодцев, заменили асфальт, в том числе и на тротуарах, нанесли разметку и провели другие работы. Ремонт был важен для местных жителей. Это связано с тем, что на проспекте находятся общеобразовательные школы, детские сады, библиотека, а также Санкт-Петербургский технический колледж.