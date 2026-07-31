В Санкт-Петербурге отремонтировали Меншиковский проспект

Меншиковский проспект отремонтировали в Санкт-Петербурге при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.
На проезжей части протяженностью более 1 км обновили люки колодцев, заменили асфальт, в том числе и на тротуарах, нанесли разметку и провели другие работы. Ремонт был важен для местных жителей. Это связано с тем, что на проспекте находятся общеобразовательные школы, детские сады, библиотека, а также Санкт-Петербургский технический колледж.
Кроме того, в Северной столице продолжается обновление проспекта Непокоренных. По нему можно добраться до Пискаревского мемориального кладбища, где захоронены более 470 тысяч защитников и жителей блокадного Ленинграда. Работы затронут и проспект Мечникова. Он ведет к клинике имени Петра Великого СЗГМУ имени И. И. Мечникова и клинике «РЖД-медицина».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.