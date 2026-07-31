В Волгограде проверят воздух после пожаров на складах Wildberries и заводе

В Волгограде Роспотребнадзор взял пробы воздуха после двух крупных пожаров на складе Wildberries в Дзержинском районе и на заводе на юге города. Воздух в Дзержинском и Красноармейском районах проверят на содержание вредных примесей и уровень радиации. Об этом сообщает региональное управление ведомства. Пробы взяли в районе жилой застройки, наиболее близко расположенной к горящим объектам.