Дополнительный поезд запустят между Нижним Новгородом и Санкт‑Петербургом

Этим летом ОАО «РЖД» запустило дополнительный прямой поезд № 295/296 на маршруте Нижний Новгород — Санкт‑Петербург. Информацию подтвердили в пресс‑службе компании.
Состав будет ходить в июле и августе, но не ежедневно — рейсы запланированы на отдельные даты. Старт маршрута из Нижнего Новгорода намечен на 31 июля: отправление — в 14:42. Обратный рейс из Санкт‑Петербурга запланирован на 1 августа, поезд уйдёт в 17:59.
Пассажиры смогут перевозить животных — соответствующая услуга доступна в некоторых вагонах. В пути состав сделает остановки во Владимире, Москве, Твери и Бологом.
Ранее прямое железнодорожное сообщение между городами обеспечивал только фирменный поезд «Волга» — он продолжает курсировать по маршруту. Кроме того, добраться из Нижнего Новгорода в Санкт‑Петербург можно и другими поездами: например, составами Самара — Санкт‑Петербург (№ 64, 47), Ижевск — Санкт‑Петербург (№ 131), Челябинск — Санкт‑Петербург (№ 145) и Уфа — Санкт‑Петербург (№ 347).
Ранее расписание трех электричек изменилось в Нижегородской области.