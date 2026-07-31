Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дополнительный поезд запустят между Нижним Новгородом и Санкт‑Петербургом

Старт маршрута из Нижнего Новгорода намечен на 31 июля: отправление — в 14:42.

Этим летом ОАО «РЖД» запустило дополнительный прямой поезд № 295/296 на маршруте Нижний Новгород — Санкт‑Петербург. Информацию подтвердили в пресс‑службе компании.

Состав будет ходить в июле и августе, но не ежедневно — рейсы запланированы на отдельные даты. Старт маршрута из Нижнего Новгорода намечен на 31 июля: отправление — в 14:42. Обратный рейс из Санкт‑Петербурга запланирован на 1 августа, поезд уйдёт в 17:59.

Пассажиры смогут перевозить животных — соответствующая услуга доступна в некоторых вагонах. В пути состав сделает остановки во Владимире, Москве, Твери и Бологом.

Ранее прямое железнодорожное сообщение между городами обеспечивал только фирменный поезд «Волга» — он продолжает курсировать по маршруту. Кроме того, добраться из Нижнего Новгорода в Санкт‑Петербург можно и другими поездами: например, составами Самара — Санкт‑Петербург (№ 64, 47), Ижевск — Санкт‑Петербург (№ 131), Челябинск — Санкт‑Петербург (№ 145) и Уфа — Санкт‑Петербург (№ 347).

Ранее расписание трех электричек изменилось в Нижегородской области.