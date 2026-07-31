Дополнительный поезд запустят между Нижним Новгородом и Санкт‑Петербургом

Состав будет ходить в июле и августе, но не ежедневно — рейсы запланированы на отдельные даты. Старт маршрута из Нижнего Новгорода намечен на 31 июля: отправление — в 14:42. Обратный рейс из Санкт‑Петербурга запланирован на 1 августа, поезд уйдёт в 17:59.