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В Москве с начала 2026 года родились два Лионеля и 11 Мирр

Летом теннисистка Мирра Андреева впервые выиграла турнир Большого шлема, а Лионель Месси стал одним из героев чемпионата мира по футболу.

Источник: Magnific

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. В Москве в этом году родилось 11 девочек по имени Мирра и два мальчика, которых назвали Лионелями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

«С начала 2026 года имя Мирра получили 11 девочек в Москве, из них пять родились летом, — рассказали в пресс-службе. — За этот же период прошлого года в столице появилось пять Мирр».

«Имя Мирра является редким среди столичных новорожденных. По итогам 2025 года это имя стало 184-м по популярности среди новорожденных девочек. Тогда имя получили 30 девочек. Пик популярности за последние 5 лет пришелся на 2021 год: имя поднялось в рейтинге на 153 строчку», — добавили в пресс-службе.

6 июня российская теннисистка Мирра Андреева, серебряная медалистка Олимпиады-2024 в парном разряде, стала победительницей Открытого чемпионата Франции, впервые выиграв турнир Большого шлема в одиночном разряде.

Спустя пять дней после триумфа Андреевой на Roland Garros в Америке стартовал чемпионат мира по футболу, одним из главных героев которого стал аргентинский нападающий Лионель Месси, завоевавший серебряную награду.

«С начала 2026 года в столице родилось два мальчика, получивших имя Лионель. За последние несколько лет наибольшее количество мальчиков с именем Лионель появилось в столице в 2024 году — тогда это имя дали 10 новорожденным. В прошлом году в столице появилось 8 мальчиков с этим именем», — заключили в пресс-службе.

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