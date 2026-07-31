Какие законы вступят в силу в августе: налоги и борьба с мошенничеством

В августе в России начнут действовать законы, направленные на борьбу с мошенниками, а также развивающие конкуренцию на рынке услуг связи. Кроме того, россиян ожидает повышение накопительной пенсии, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Изменения в Налоговом кодексе.
С 1 августа получение налоговых уведомлений через портал «Госуслуг» станет приоритетной формой для зарегистрированных на платформе граждан. Возможность получать бумажные извещения сохранится. Гражданин может отказаться от доставки с помощью «Госуслуг». Кроме того, бумажные уведомления продолжат приходить, если человек не зарегистрирован на портале. Режим налоговой тайны распространяется на сведения, размещенные в личном кабинете «Госуслуг», уточнил спикер Госдумы.
Увеличение накопительных пенсий.
С 1 августа накопительные пенсии будут увеличены на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты — на 19,32%. Повышение произойдет в автоматическом порядке. Гражданам не нужно подавать каких-либо заявлений.
Борьба с мошенниками.
С 6 августа нарушение ряда требований при заключении договора на услуги связи с иностранным гражданином или лицом без гражданства будет наказываться штрафом в размере до 500 тыс. руб. или лишением свободы на срок до одного года.
Кроме того, за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни, а также за нарушение тайны переписки или телефонных переговоров из корыстной заинтересованности будет грозить до четырех лет лишения свободы.
Наказание за недопуск операторов связи в дома.
С 6 августа за недопуск операторов связи в многоквартирные дома управляющей компании будет грозить штраф. Его размер составит до 500 тыс. руб. Наказание предусмотрено за нарушение правил взаимодействия с оператором связи при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей.
Социальные гарантии для детей Героев России.
Спикер Госдумы также напомнил о законе, вступившем в силу 26 июля. Документ установил, что дети Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы получают приоритетное право на зачисление в детские сады и школы по месту жительства.
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