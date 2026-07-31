Какие законы вступят в силу в августе: налоги и борьба с мошенничеством

С 1 августа получение налоговых уведомлений через портал «Госуслуг» станет приоритетной формой для зарегистрированных на платформе граждан. Возможность получать бумажные извещения сохранится. Гражданин может отказаться от доставки с помощью «Госуслуг». Кроме того, бумажные уведомления продолжат приходить, если человек не зарегистрирован на портале. Режим налоговой тайны распространяется на сведения, размещенные в личном кабинете «Госуслуг», уточнил спикер Госдумы.