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77% красноярцев никогда не опаздывают на работу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Большинство жителей Красноярска, работающих по фиксированному графику, считают себя пунктуальными. По данным исследования SuperJob, 77% респондентов заявили, что всегда приходят на работу вовремя.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Большинство жителей Красноярска, работающих по фиксированному графику, считают себя пунктуальными. По данным исследования SuperJob, 77% респондентов заявили, что всегда приходят на работу вовремя.

Наиболее дисциплинированными оказались сотрудники старше 45 лет: среди них этот показатель достигает 82%.

Регулярно опаздывают немногие: 3% задерживаются несколько раз в неделю, 5% — несколько раз в месяц, еще 12% — лишь несколько раз в год. При этом 76% опаздывающих обычно задерживаются не более чем на 10−15 минут.

Основными причинами опозданий участники опроса назвали задержки общественного транспорта (31%) и дорожные пробки (27%). Еще 18% ссылались на форс-мажорные обстоятельства. Реже причиной становились поздний подъем, личные и семейные дела, долгая дорога до работы и низкая мотивация.