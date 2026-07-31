Жителей Красноярского края приглашают стать профессионалами в медиа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках программы «Медиакампус» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» все желающие могут заявить о себе на всю страну в качестве блогеров. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».
Направление «Медиакампус» даёт возможность пройти обучение у экспертов медиаиндустрии. Участники осваивают инструменты для создания контента, изучают алгоритмы цифровых платформ, развивают личный бренд и работают над созданием авторского проекта.
Принять участие можно в пяти блоках от разных партнёров:
Фонд «Сколково» — покажет современные инструменты создания контента и научит работать с алгоритмами платформ.
Российский государственный гуманитарный университет — поможет с выстраиванием личного бренда и профессиональной самореализацией.
Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова — научит формировать общественное влияние и развивать собственные медиапроекты.
Компания VK — расскажет об особенностях работы крупнейших цифровых площадок и присутствии в нескольких соцсетях.
Институт развития интернета, Фонд президентских грантов, Президентский фонд культурных инициатив, центр «Благосфера» и «Нетология» — поделятся информацией о монетизации блога, подготовке к грантовым конкурсам, выстраивании партнёрств и масштабировании проектов.
Участники, успешно освоившие не менее 60% образовательной программы, смогут побороться за выход в финал шестого сезона проекта «ТопБЛОГ». Победители получат шанс заявить о себе на всю Россию.
В рамках программы для участников организуют блог-туры — творческие путешествия по регионам России. Уже сейчас все желающие могут подать заявку на экспедицию в Калужскую область, а участники в возрасте от 18 до 35 лет также могут претендовать на поездку в Нижегородскую область. Для участия в путешествиях необходимо будет пройти отборочный конкурс.
Подробную информацию о конкурсе и путешествиях можно получить на официальном сайте проекта «ТопБЛОГ».
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