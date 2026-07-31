Жителей Красноярского края приглашают стать профессионалами в медиа

В рамках программы для участников организуют блог-туры — творческие путешествия по регионам России. Уже сейчас все желающие могут подать заявку на экспедицию в Калужскую область, а участники в возрасте от 18 до 35 лет также могут претендовать на поездку в Нижегородскую область. Для участия в путешествиях необходимо будет пройти отборочный конкурс.