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Жителей Красноярского края приглашают стать профессионалами в медиа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках программы «Медиакампус» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» все желающие могут заявить о себе на всю страну в качестве блогеров. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках программы «Медиакампус» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» все желающие могут заявить о себе на всю страну в качестве блогеров. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Направление «Медиакампус» даёт возможность пройти обучение у экспертов медиаиндустрии. Участники осваивают инструменты для создания контента, изучают алгоритмы цифровых платформ, развивают личный бренд и работают над созданием авторского проекта.

Принять участие можно в пяти блоках от разных партнёров:

Фонд «Сколково» — покажет современные инструменты создания контента и научит работать с алгоритмами платформ.

Российский государственный гуманитарный университет — поможет с выстраиванием личного бренда и профессиональной самореализацией.

Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова — научит формировать общественное влияние и развивать собственные медиапроекты.

Компания VK — расскажет об особенностях работы крупнейших цифровых площадок и присутствии в нескольких соцсетях.

Институт развития интернета, Фонд президентских грантов, Президентский фонд культурных инициатив, центр «Благосфера» и «Нетология» — поделятся информацией о монетизации блога, подготовке к грантовым конкурсам, выстраивании партнёрств и масштабировании проектов.

Участники, успешно освоившие не менее 60% образовательной программы, смогут побороться за выход в финал шестого сезона проекта «ТопБЛОГ». Победители получат шанс заявить о себе на всю Россию.

В рамках программы для участников организуют блог-туры — творческие путешествия по регионам России. Уже сейчас все желающие могут подать заявку на экспедицию в Калужскую область, а участники в возрасте от 18 до 35 лет также могут претендовать на поездку в Нижегородскую область. Для участия в путешествиях необходимо будет пройти отборочный конкурс.

Подробную информацию о конкурсе и путешествиях можно получить на официальном сайте проекта «ТопБЛОГ».

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