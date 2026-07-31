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ФСБ пресекла канал незаконной миграции в Нижегородской области

Схема позволила нелегально находиться в России 35 иностранцам.

Источник: Живем в Нижнем

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали организаторов канала незаконно миграции в Нижегородской области. Противоправная схема позволила нелегально находиться в России 35 иностранцам, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Злоумышленники действовали от имени подконтрольной им коммерческой структуры. Они занимались оформлением ложной документации, которую направляли в ОВД. Недостоверные сведения обеспечивали гарантии иностранцам в материальном, медицинском и жилищном обеспечении. Мигранты получали многократную визу для проживания в РФ в течение трёх лет, а также разрешение на работу.

Одному задержанному выдана подписка о невыезде. Второй участник схемы сейчас находится в изоляторе временного содержания.

Ранее мы писали, что иностранца с поддельным сертификатом на знание языка поймали в Нижнем Новгороде.