ФСБ пресекла канал незаконной миграции в Нижегородской области

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали организаторов канала незаконно миграции в Нижегородской области. Противоправная схема позволила нелегально находиться в России 35 иностранцам, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
Злоумышленники действовали от имени подконтрольной им коммерческой структуры. Они занимались оформлением ложной документации, которую направляли в ОВД. Недостоверные сведения обеспечивали гарантии иностранцам в материальном, медицинском и жилищном обеспечении. Мигранты получали многократную визу для проживания в РФ в течение трёх лет, а также разрешение на работу.
Одному задержанному выдана подписка о невыезде. Второй участник схемы сейчас находится в изоляторе временного содержания.
Ранее мы писали, что иностранца с поддельным сертификатом на знание языка поймали в Нижнем Новгороде.