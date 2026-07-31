ФСБ пресекла канал незаконной миграции в Нижегородской области

Злоумышленники действовали от имени подконтрольной им коммерческой структуры. Они занимались оформлением ложной документации, которую направляли в ОВД. Недостоверные сведения обеспечивали гарантии иностранцам в материальном, медицинском и жилищном обеспечении. Мигранты получали многократную визу для проживания в РФ в течение трёх лет, а также разрешение на работу.