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Два рейса задержали в аэропорту в Нижнем Новгороде 31 июля

Задерживаются авиарейсы по направлениям Нижний Новгород — Минеральные Воды и Сочи — Нижний Новгород.

Согласно данным онлайн‑табло аэропорта Нижнего Новгорода, в расписании на 31 июля появились корректировки — два рейса следуют с опозданием.

Так, вылет самолёта по направлению Нижний Новгород — Минеральные Воды (рейс N4‑805, авиакомпания Nordwind) перенесли: вместо запланированных 13:45 борт отправится в 14:40.

Также задерживается прибытие рейса FV‑6643 из Сочи. По изначальному графику самолёт должен был приземлиться в 13:55, но фактическое время посадки ожидается в 15:20.

Ранее ограничения вводили в аэропорту Нижнего Новгорода ночью 31 июля.