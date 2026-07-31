Два рейса задержали в аэропорту в Нижнем Новгороде 31 июля

Согласно данным онлайн‑табло аэропорта Нижнего Новгорода, в расписании на 31 июля появились корректировки — два рейса следуют с опозданием.
Так, вылет самолёта по направлению Нижний Новгород — Минеральные Воды (рейс N4‑805, авиакомпания Nordwind) перенесли: вместо запланированных 13:45 борт отправится в 14:40.
Также задерживается прибытие рейса FV‑6643 из Сочи. По изначальному графику самолёт должен был приземлиться в 13:55, но фактическое время посадки ожидается в 15:20.
Ранее ограничения вводили в аэропорту Нижнего Новгорода ночью 31 июля.