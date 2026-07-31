Оборот розничной торговли в Ростовской области вырос за год на 5,7%

В Ростовской области с января по июнь 2026 года оборот розничной торговли превысил 1 трлн 55 млрд руб. В сопоставимых ценах показатель оказался на 5,7% выше, чем за аналогичный период 2025 года. Такие данные приводит Ростовстат.