В Волгограде исследуют воздух после пожаров на складе и предприятии

Сотрудники аккредитованной лаборатории Роспотребнадзора проводят исследования атмосферного воздуха и изменения радиологических показателей в связи с пожарами на промышленном предприятии и складе Wildberries в Волгограде.
Напомним, что возгорания на этих объектах произошли в результате ночной атаки украинских БПЛА.
— Организован выезд аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» для проведения лабораторно-инструментального обследования с отбором проб атмосферного воздуха с целью исследования на содержание веществ, характерных для процессов горения, и замером уровней радиационного излучения, — сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.
Жителям в целях безопасности рекомендуют полностью закрыть или занавесить мокрой тканью окна, использовать маски или респираторы на улице, а по возможности не покидать помещений.
Фото из архива V102.RU.