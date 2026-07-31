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В Волгограде исследуют воздух после пожаров на складе и предприятии

Сотрудники аккредитованной лаборатории Роспотребнадзора проводят исследования атмосферного воздуха и изменения радиологических показателей.

Сотрудники аккредитованной лаборатории Роспотребнадзора проводят исследования атмосферного воздуха и изменения радиологических показателей в связи с пожарами на промышленном предприятии и складе Wildberries в Волгограде.

Напомним, что возгорания на этих объектах произошли в результате ночной атаки украинских БПЛА.

— Организован выезд аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» для проведения лабораторно-инструментального обследования с отбором проб атмосферного воздуха с целью исследования на содержание веществ, характерных для процессов горения, и замером уровней радиационного излучения, — сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Жителям в целях безопасности рекомендуют полностью закрыть или занавесить мокрой тканью окна, использовать маски или респираторы на улице, а по возможности не покидать помещений.

Фото из архива V102.RU.

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