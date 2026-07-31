Больница № 6 в Омске получила новое оборудование

Современные камеры для диагностики и мониторинга поступили в распоряжение городской больницы № 6 в Омске по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
Высокотехнологичные приборы предназначены для получения детальных изображений ушей, горла, носа и кожных покровов. Это позволяет врачу увидеть малейшие изменения и поставить точный диагноз. Камеры подключаются к смартфону специалиста через Wi-Fi. Это дает возможность мгновенно сохранять полученные снимки и видео.
Теперь врач может не просто рассказать о проблеме, но и вывести на экран изображение лор-органов пациента. Обратившийся за лечением сможет самостоятельно увидеть, в каком состоянии находятся его кожа или слизистые.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.