Магаданский пловец завоевал третье золото на Спартакиаде учащихся в Пензе

Магаданский пловец Артём Гальчин завершил выступление на Спартакиаде учащихся в Пензе с третьей золотой медалью. В заключительный день соревнований он не оставил шансов соперникам на дистанции 400 метров вольным стилем, показав результат 4 минуты 1,91 секунды. Ранее он уже завоевал золото на 100 и 200 метрах вольным стилем. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.