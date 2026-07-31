На выступления Олега Попова ходили даже королевы

Со слов Олега Константиновича, Александра была его опорой во всём. Она понимала, как устроена цирковая жизнь. В 1953 году у пары родилась дочь Ольга, которая пошла по стопам родителей и стала цирковой танцовщицей на проволоке. Девочка выступала вместе с отцом, но, создав семью, оставила представления. Сейчас Ольга живёт в Германии. У неё есть сын Евгений, дочь Вера и внук Максимилиан.