В Хабаровском крае «ЮрМобиль» доехал до самых отдалённых поселений

В Хабаровском крае «ЮрМобиль» помогает жителям отдалённых и труднодоступных населённых пунктов получать бесплатную юридическую помощь.
Специалисты Государственного юридического бюро приезжают туда, куда людям зачастую сложно добраться самостоятельно, сообщает МАХ-канал Минцифры Хабаровского края.
Специальный автомобиль Минюст России передал региону в 2021 году. С тех пор мобильный офис регулярно отправляется в районы края. За это время состоялось 322 выезда, помощь получили 924 человека. Только в первом полугодии 2026 года специалисты выезжали 64 раза.
На месте юристы консультируют жителей по жилищным, семейным, трудовым и земельным вопросам, вопросам социального обеспечения, помогают составлять заявления, претензии и другие документы, а также объясняют порядок дальнейших действий.
Один из постоянных клиентов «ЮрМобиля» — жительница района имени Лазо Ольга Мусаева. После смерти мужа, добровольцем ушедшего на специальную военную операцию и умершего от полученных ранений, женщина долгое время не могла добиться положенных выплат для сына.
«Был момент, когда мне откровенно сказали, что вам никто не поможет. Я никак не могла добиться помощи. Я некомпетентна в этом. Платные юридические услуги неподъёмны», — рассказала Ольга Мусаева.
Помощь она получила после знакомства с юристом «ЮрМобиля» Яной Новомодной. Специалист помогла подготовить документы и довела дело до суда, где удалось добиться решения в пользу семьи.
Сейчас среди наиболее частых обращений — вопросы участников специальной военной операции и членов их семей, переселенцев из аварийного жилья и пенсионеров.
Из-за огромных расстояний специалисты добираются до жителей края не только на автомобиле. В труднодоступные территории они отправляются также на самолётах, поездах и водном транспорте.
График выездов «ЮрМобиля» составляется ежеквартально. Актуальное расписание размещают на официальных ресурсах Минюста, правительства Хабаровского края и Государственного юридического бюро.