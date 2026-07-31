В Хабаровском крае «ЮрМобиль» доехал до самых отдалённых поселений

Специальный автомобиль Минюст России передал региону в 2021 году. С тех пор мобильный офис регулярно отправляется в районы края. За это время состоялось 322 выезда, помощь получили 924 человека. Только в первом полугодии 2026 года специалисты выезжали 64 раза.