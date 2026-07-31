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В Хабаровском крае «ЮрМобиль» доехал до самых отдалённых поселений

За первое полугодие специалисты совершили 64 выезда и оказали помощь жителям отдалённых районов.

В Хабаровском крае «ЮрМобиль» помогает жителям отдалённых и труднодоступных населённых пунктов получать бесплатную юридическую помощь.

Специалисты Государственного юридического бюро приезжают туда, куда людям зачастую сложно добраться самостоятельно, сообщает МАХ-канал Минцифры Хабаровского края.

Специальный автомобиль Минюст России передал региону в 2021 году. С тех пор мобильный офис регулярно отправляется в районы края. За это время состоялось 322 выезда, помощь получили 924 человека. Только в первом полугодии 2026 года специалисты выезжали 64 раза.

На месте юристы консультируют жителей по жилищным, семейным, трудовым и земельным вопросам, вопросам социального обеспечения, помогают составлять заявления, претензии и другие документы, а также объясняют порядок дальнейших действий.

Один из постоянных клиентов «ЮрМобиля» — жительница района имени Лазо Ольга Мусаева. После смерти мужа, добровольцем ушедшего на специальную военную операцию и умершего от полученных ранений, женщина долгое время не могла добиться положенных выплат для сына.

«Был момент, когда мне откровенно сказали, что вам никто не поможет. Я никак не могла добиться помощи. Я некомпетентна в этом. Платные юридические услуги неподъёмны», — рассказала Ольга Мусаева.

Помощь она получила после знакомства с юристом «ЮрМобиля» Яной Новомодной. Специалист помогла подготовить документы и довела дело до суда, где удалось добиться решения в пользу семьи.

Сейчас среди наиболее частых обращений — вопросы участников специальной военной операции и членов их семей, переселенцев из аварийного жилья и пенсионеров.

Из-за огромных расстояний специалисты добираются до жителей края не только на автомобиле. В труднодоступные территории они отправляются также на самолётах, поездах и водном транспорте.

График выездов «ЮрМобиля» составляется ежеквартально. Актуальное расписание размещают на официальных ресурсах Минюста, правительства Хабаровского края и Государственного юридического бюро.