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Проектирование и ремонт сквера Уральских добровольцев в Перми оценили в 285 млн рублей

МКУ «Центр организации закупок» объявило конкурс на право выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в пермском сквере Уральских добровольцев.

Источник: Коммерсантъ

МКУ «Центр организации закупок» объявило конкурс на право выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в пермском сквере Уральских добровольцев.

Как указано в техническом задании, при разработке проекта требуется предусмотреть ливневый водоотвод, видеонаблюдение, выделение основных зон (детская, спортивная, спортивного оборудования, отдыха, зеленая), навигацию, освещение, дорожно-тропиночную сеть. В сквере также должны установить туалет, места для сидения, навесы и перголы. К проектированию необходимо приступить с 15 сентября 2026 года, завершить строительные работы — 30 ноября 2027 года.

Максимальная цена контракта составляет 285,8 млн руб. Итоги конкурса подведут 20 августа.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», работы по подготовке к капремонту сквера Уральских добровольцев начались в конце июня. Территорию сквера огородили, начался демонтаж плитки, скамеек и урн.

Сквер Уральских добровольцев был создан в начале 50-х годов XX века на месте так называемого «Черного рынка». На этом месте в 1943 году бойцы 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса приняли наказ трудящихся Перми и области бить фашистов. Последнее обновление сквера было проведено в 2020 году.