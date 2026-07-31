Проектирование и ремонт сквера Уральских добровольцев в Перми оценили в 285 млн рублей

Сквер Уральских добровольцев был создан в начале 50-х годов XX века на месте так называемого «Черного рынка». На этом месте в 1943 году бойцы 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса приняли наказ трудящихся Перми и области бить фашистов. Последнее обновление сквера было проведено в 2020 году.