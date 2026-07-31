СК заинтересовался жалобами жителей Башкирии на вредные выбросы предприятия

По данным Следственного комитета, рядом с деревней Старомусино уже второй год работает предприятие, не оборудованное очистными сооружениями. Несмотря на это, компания продолжает выбрасывать вредные вещества в атмосферу. При этом неподалеку расположены жилые дома.