Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК заинтересовался жалобами жителей Башкирии на вредные выбросы предприятия

После жалобы Бастрыкину в Башкирии возбудили дело из-за вредных выбросов.

Источник: Комсомольская правда

В Кармаскалинском районе Башкирии после обращения к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину возбудили уголовное дело из-за возможного загрязнения воздуха.

По данным Следственного комитета, рядом с деревней Старомусино уже второй год работает предприятие, не оборудованное очистными сооружениями. Несмотря на это, компания продолжает выбрасывать вредные вещества в атмосферу. При этом неподалеку расположены жилые дома.

Местные жители неоднократно обращались в различные инстанции с жалобами на ситуацию, однако, по их словам, проблема долгое время оставалась без решения.

После обращения к главе СК России Александру Бастрыкину дело сдвинулось с мертвой точки. Следователи возбудили уголовное дело и начали выяснять все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на контроле центрального аппарата ведомства.