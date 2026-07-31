Хоронили в цирковом наряде. На выступления Олега Попова ходили даже королевы

Его знали во всём мире — как Юрия Гагарина или группу «Битлз». Его лучезарная улыбка и клетчатая кепка стали символом целой эпохи, на его представления ходили даже королевы, а Чарли Чаплин называл его своим коллегой и духовным наследником. Знаменитый «Солнечный клоун» Олег Попов — легенда, чьё имя помнят на всех континентах.
31 июля он мог бы отпраздновать свой 96-й день рождения. Но к сожалению, Олег Константинович ушёл из жизни десять лет назад, в 2016 году. Прощальные аплодисменты принял Ростов-на-Дону — именно здесь во время гастролей остановилось сердце артиста. Каким был человек, которого знали все «от пионеров до пенсионеров», выяснил rostov.aif.ru.
Хотел стать слесарем.
Олег Попов родился в Подмосковье в 1930 году. Там прошло его детство, которое совсем не было безоблачным. В 1941 году арестовали отца будущего артиста, часового мастера, якобы из-за поломки часов, изготовленных для Сталина. Мужчина умер в заключении, а семья осталась без кормильца.
В 1943 году Олег поступил учеником слесаря на полиграфический комбинат. Но рабочим он не стал, судьба распорядилась иначе. Занимаясь в кружке акробатики, Попов познакомился со студентами циркового училища и в 1944 году поступил на обучение.
В 1950 году он вышел из стен училища со специальностью «эксцентрик на проволоке». Изначально Олег выходил на арену как эквилибрист, первое выступление состоялось в Саратовском цирке. Однако через некоторое время он дебютировал уже в амплуа ковёрного клоуна (развлекает публику в паузах между номерами программы. — Ред.), которое окончательно закрепилось за артистом при содействии Михаила «Карандаша» Румянцева.
Попов создал уникальный артистический образ — «Солнечный клоун». Неунывающий паренёк с копной соломенных волос в полосатых штанах и клетчатой кепке покорял зрителей эквилибристикой, акробатикой и жонглированием.
В числе его лучших реприз зрители обычно называют «Повар», «Свисток», «Луч», «Машина». Главное место в тех выступлениях занимала буффонада и эксцентрика, которые вызывали смех и у детей, и у взрослых.
Артист участвовал в первых гастролях советского цирка в странах Западной Европы. Эти поездки принесли ему мировую славу. Долгие годы он работал в Большом Московском государственном цирке.
Брак со скрипачкой.
Личная жзнь артиста была не менее яркой, чем его выступления на арене. В 1952 году он женился на Александре Рыславской, скрипачке оркестра, которая позже тоже стала артисткой цирка.
Со слов Олега Константиновича, Александра была его опорой во всём. Она понимала, как устроена цирковая жизнь. В 1953 году у пары родилась дочь Ольга, которая пошла по стопам родителей и стала цирковой танцовщицей на проволоке. Девочка выступала вместе с отцом, но, создав семью, оставила представления. Сейчас Ольга живёт в Германии. У неё есть сын Евгений, дочь Вера и внук Максимилиан.
В 1990 году первая жена Александра умерла от рака. Это стало тяжелейшим ударом для Попова.
«После её ухода я потерял часть себя. Мы прожили вместе почти 40 лет», — признавался Олег Константинович в редких интервью.
В 1991 году, уже в Германии, он познакомился с Габриэлой Леман, артисткой цирка. Их встреча произошла в Амстердаме, и это стало началом новой главы в жизни клоуна. Габриэла была моложе Попова на 32 года, но разница в возрасте не помешала им создать крепкую семью.
«Габи подарила мне вторую молодость. С ней я смог продолжить выступать и радовать зрителей», — говорил артист.
Вторая жена была с Олегом до последних дней, поддерживая его в гастролях и помогая в организации выступлений.
Последние гастроли.
С 1991 года Олег Попов жил и работал в Германии, в городе Эглофштайне, но сохранил российское гражданство.
«У меня русский паспорт, и гражданство я менять не собираюсь», — подчёркивал артист в интервью.
Он выступал в собственной программе под сценическим псевдонимом «Счастливый Ганс». Связь с родиной не прерывалась. В 2015 году он вернулся с концертами в Сочи и Санкт-Петербург, а в 2016-м был запланирован большой тур по России.
В конце октября артист приехал в Ростов-на-Дону, где планировал дать 15 представлений. Последнее шоу состоялось 30 октября.
«Человеку необходима, как витамин, улыбка. Я всегда говорю: встал утром — улыбнись, какая бы ни была погода или ситуация в жизни, ведь улыбка спасает людей. Если у вас появились какие-то дурные мысли, приходите в цирк», — говорил клоун тогда на пресс-конференции.
Через два дня, 2 ноября, родные заметили, что артист сидит в странной позе. Срочно вызвали «скорую», но спасти его не удалось. Он скончался на 87-м году жизни от остановки сердца.
По решению вдовы и дочери Олег Попов был похоронен в Германии в баварском посёлке Эглофштайн. При этом, в соответствии с последней волей артиста, его похоронили в клоунском костюме — в тех самых полосатых штанах и клетчатой кепке, которые знали и любили миллионы зрителей. В Ростове, где прошли последние гастроли артиста 31 июля 2017 года, был установлен памятник.