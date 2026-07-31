Три здания решили снести в центре Нижнего Новгорода

Под демонтаж попадают здания по Верхневолжской набережной: № 20, 21/22 литера К и 21/22 литера В. Экспертиза подтвердила, что эти объекты не обладают статусом культурного наследия и не относятся к числу исторически значимых градоформирующих сооружений.