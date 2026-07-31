Три здания решили снести в центре Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде готовятся к сносу трёх нежилых построек в центральной части города. Соответствующие сведения содержатся в акте историко‑архитектурной экспертизы — документ размещён на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Нижегородской области.
Под демонтаж попадают здания по Верхневолжской набережной: № 20, 21/22 литера К и 21/22 литера В. Экспертиза подтвердила, что эти объекты не обладают статусом культурного наследия и не относятся к числу исторически значимых градоформирующих сооружений.
Ранее дом академиков Харитона и Негина в Сарове признали памятником истории.