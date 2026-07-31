ГАИ усилит контроль на дорогах Беларуси в выходные

ГАИ рекомендует участниками дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными. Метеозависимым советуют с учетом жары брать в дорогу необходимые лекарства, контролировать самочувствие, иметь при себе питьевую воду. Не стоит садиться за руль в состоянии усталости или опьянения.