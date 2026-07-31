ГАИ усилит контроль на дорогах Беларуси в выходные

Кроме того, запланированы специальные мероприятия.
«С целью недопущения роста количества ДТП на дорогах страны в предвыходные и выходные дни Госавтоинспекция несет службу в усиленном варианте», — говорится в сообщении.
Также в Могилевской области с 31 июля по 2 августа пройдет специальное мероприятие «Безопасность на первом месте!». К контролю за дорожной обстановкой привлечены экипажи спецподразделения ДПС «Стрела» МВД, наряды из смежных регионов.
Особое внимание инспекторы уделят пресечению грубых нарушений ПДД водителями всех видов транспорта: своевременное исключение из участия в дорожном движении «бесправников» и нетрезвых. Речь идет в том числе о пешеходах и велосипедистах.
Также ГАИ будет следить за соблюдением скоростного режима, правилами обгона и выезда на полосу встречного движения. "Не останутся без внимания и места массового отдыха граждан.
Для фиксации нарушений активно используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности", — добавили в МВД.
ГАИ рекомендует участниками дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными. Метеозависимым советуют с учетом жары брать в дорогу необходимые лекарства, контролировать самочувствие, иметь при себе питьевую воду. Не стоит садиться за руль в состоянии усталости или опьянения.
О фактах и попытках нетрезвого вождения в ведомстве просят сообщить на линию 102 или в чат-бот МВД «Мы всегда рядом!».